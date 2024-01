Paolini-Blinkova | Australian Open | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Questa notte, con orario stimato per le 2.15, Jasmineaffronta Annanella gara valida per il terzo turno degli. Una sfida che si prospetta equilibrata ma che vede leggermente avvantaggiata la tennista azzurra, almeno dal punto di vista del ranking. D’altro canto, la tennista russa ha già fatto una vittima eccellente nel suo percorso, ovvero Elena Rybakina al termine di un terzo set che può ufficialmente dirsi il più lungo della storia. Le due tenniste infatti sono arrivate al tie break che si è poi concluso in favore della russa per 22-20. Torniamo però al match di questa notte e andiamo a scoprire lenovità e dove vedere intelevisiva la sfida ...