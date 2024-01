Palazzo Reale di Napoli | visite guidate dei depositi di arredi e opere d’arte

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Domani, 20 gennaio, ildipropone l’iniziativa “Il sabato deiaidi”. Il personale del Museo accompagna i visitatori attraverso percorsi solitamente non accessibili al pubblico, che prevedono alternativamente un mese la visita guidata al Deposito quadri e al Laboratorio di restauro e ed un mese al Deposito Foriera, dove sono riposti glidel. Il prossimo sabato sarà possibile visitare il laboratorio di restauro e l’attiguo deposito quadri nel piano ammezzato dell’edificio e ritornati in funzione nel 2014 a seguito di importanti lavori di ristrutturazione. Lesono ...

...il convegno Memorie in Movimento e la mostra I tessuti sfilano Biella in passerella a... Collabora grazie ad una convenzione con il Centro Conservazione e Restauro La Venaria(TO) e il ...Un'ora dopo la diffusione dell'annuncio del ricovero di Kate, ilha reso noto che Carlo III dovrà sottoporsi a un trattamento per la prostata ingrossata. Qualcuno sostiene che la ...Come ogni terzo sabato del mese domani, 20 gennaio, il Palazzo Reale di Napoli propone l’iniziativa “Il sabato dei depositi. Visite guidate ai depositi di arredi e opere d’arte”. Il personale del ...C’è una porta a Roma che reca con sé un grande mistero. Eppure pochi la conoscono, soltanto chi abita nei dintorni o chi ha avuto modo di sentirne parlare. Ci troviamo in pieno centro storico. Siamo ...