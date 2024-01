Palazzo Reale di Napoli | domani visite guidate al laboratorio di restauro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Come ogni terzo sabato del mese, 20 gennaio, ildipropone l’iniziativa “Il sabato dei depositi.ai depositi di arredi e opere d’arte”. Il personale del Museo accompagna i visitatori attraverso percorsi solitamente non accessibili al pubblico, che prevedono alternativamente un mese la visita guidata al Deposito quadri e aldie ed un mese al Deposito Foriera, dove sono riposti gli arredi del. Il prossimo sabato sarà possibile visitare ildie l’attiguo deposito quadri nel piano ammezzato dell’edificio e ritornati in funzione nel 2014 a seguito di importanti lavori di ristrutturazione. Le...

Come ogni terzo sabato del mese domani, 20 gennaio, il Palazzo Reale di Napoli propone l'iniziativa "Il sabato dei depositi. Visite guidate ai depositi di arredi e opere d'arte". Il personale del ...