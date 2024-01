Pagelle – Mazzarri è Spartaco che si ribella alla schiavitù del 4-3-3

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ledi Napoli-Fiorentina 3-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. GOLLINI. A Riyadh finalmente deflagra la Rabbia Saudita del Napoli, Ilaria cara. Una Rabbia vincente che almeno stasera ha detto basta al Duce Aurelio fissato col quattro-tre-tre. E quando si osa, ecco calare dal cielo maomettano un po’ di ciorta per Gollini: San Palo lo protegge da Martinez Quarta e poi Ikoné si fa male da solo sul rigore. E tra le emozioni più belle della serata, per citare Max Gallo, ci metto anche un calcio di rinvio di Gollini, senza costruzione dal basso (cose che oggi si vedono solo in serie C, purtroppo) – 6,5 Sicuro, solido, fuori dagli schemi nel calcio di rinvio di cui parli e pure fortunato. La serata araba di Gollini (e del Napoli tutto) non poteva andare meglio. Il merito, stavolta, è di, che ha abbandonato l’ottusità e ha scelto ...