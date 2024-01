PAGELLE Inter Lazio | TOP e FLOP del match di Supercoppa

Inter-Lazio le pagelle e il tabellino della partita . Inzaghi vs Sarri, ecco chi ha strappato il pass per la semifinale. La Final Four della ... (sportnews.eu)

Inter-Lazio 3-0 le pagelle e il tabellino della partita . Inzaghi vs Sarri, ecco chi ha strappato il pass per la semi finale . La Final Four della ... (sportnews.eu)

Una partita dove non c’è stata storia, con i nerazzurri che hanno vinto e dominato i biancocelesti conquistando la finale e vincendo per 3-0 Tropo ... (notizie)

Ledell'. Ledella Lazio .- Lazio 3 - 0, il tabellino .- Lazio, il racconto del match. Parte forte l'che pressa alto e non concede respiro alla Lazio fin ...Ecco i voti della semifinale di Supercoppa Italiana: Ledell'Yann Sommer sv: Spettatore non pagante. Non deve fare praticamente nulla Benjamin Pavard 7 : Che fosse un grande giocatore ...L'Inter batte la Lazio e approda in finale di Supercoppa. Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria ai microfoni di Mediaset: "Siamo stati bravi, abbiamo giocato un’ottima partita. Abbiamo ...Più che una squadra, uno schiacciasassi. L’Inter mostra il volto migliore di sé e non lascia scampo ad una Lazio travolta sotto il peso di tre reti e di un dominio ...