Padre Benanti | “Etica nell’AI? Impossibile | servono dei guard rail”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) E' possibile sviluppare un'AI con un senso etico intrinseco? "La risposta a questa domanda è un semplice no. Perché l'AI non è una soggettività, è una macchina che risponde ad alcuni criteri. L', se mi consente questa metafora, è un grande libro che abbiamo scritto come umanità nel corso di tutte quelle situazioni nelle quali ci siamo trovati di fronte alla necessità di scegliere, avevamo una libertà e ci siamo resi conto che le scelte non portavano alle stesse conseguenze. E allora rispetto a questo abbiamo bisogno di scrivere un altro capitolo, questa volta rispetto a delle macchine che possono automatizzare alcune scelte, quindi è in capo a noi questa, ma quest'dovrà essere computata da queste macchine": lo ha spiegato a Senato Tv Paolo, presidente della commissione AI per l'informazione ...