Ostia Antica | bonifiche tra via Gamurrini e via Ducati | approvato l’odg

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – “Il Comitato di quartiere– Saline, l’Associazione UNITRE, Università della Terza Età Unitre, Università delle Tre Età Aps e l’Associazione del Palio di, ringraziano il Consiglio del X Municipio per averl’ordine del giorno n.112 nella seduta del 7 dicembre 2023, in merito alla riqualificazione dell’area compresa tra viae via”. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto. “è un primo passo – si legge – nel percorso di riqualificazione di un’area centrale di, da decenni abbandonata nel degrado nonostante le incessanti richieste dell’Unitre di risanamento. Il ...

Ostia , 25 dicembre 2023 – A Ostia Antica , un’area verde destinata ai giochi per bambini sta attirando l’attenzione per le sue condizioni ... (ilfaroonline)

...e agli imperdibili Genesis Greats IL TOUR "FOXTROT AT FIFTY + HACKETT HIGHLIGHTS" Giovedì 6 luglio BRESCIA Arena Campo Marte Venerdì 7 luglio PISTOIA Piazza Duomo Sabato 8 luglio(Roma) ...... tanto quante siamo noi monache, tutte giovani e con solo tre consorelle più in là negli anni", racconta con una simpatia contagiosa madre Fulvia Sieni, romana di, badessa di questa...Al secondo posto c’è Acilia, nel borgo di Ostia Antica, con un prezzo medio di 6,60 euro per una singola pizza. Seguono Prato (6,52 euro), Mestre (6,50 euro) e Genova (6,20 euro).Roma è una città ricca di quartieri dove vivere in tranquillità, e tra questi degno di nota è quello di Casal Polacco.