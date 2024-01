Osimhen | De Laurentiis e plusvalenze | su X dilaga ‘scudetto Napoli a rischio?’

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Le notizie suscitano in particolare l'interesse dei tifosi della Juventus "Quindi ora lo scudetto viene revocato". Le news sull'indagine a carico del, per l'acquisto di Victornel 2020, accendono la discussione su X. Il presidente del club partenopeo Aurelio Deè indagato per falso in bilancio e rischia il processo. La chiusura

Rinvio a giudizio per falso in bilancio per Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli. Lo ha deciso la procura di Roma, che ha chiuso le indagini ... (247.libero)

... Aurelio De, che rischia il processo per falso in bilancio . Il procedimento riguarda le presunte plusvalenze fittizie intorno all' acquisto dell'attaccante Victor, nel 2020, ...Cosa rischia Aurelio Dedopo la chiusura delle indagini per falso in bilancio per finte plusvalenze su casoA fare chiarezza è il suo avvocato, Fabio Fulgeri, che all'Ansa spiegaAdesso Aurelio De Laurentiis rischia il processo. Sono state infatti chiuse le indagini della procura di Roma riguardo le presunte "plusvalenze fittizie" che riguardavano l'approdo al Napoli di Victor ...La procura di Roma ha chiuso l’indagine sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che rischia il processo per falso in bilancio. Il procedimento riguarda le presunte plusvalenze fittizie ...