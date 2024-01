Osimhen al Napoli | De Laurentiis rischia processo | è indagato per falso in bilancio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – I pm della Procura di Roma hanno chiuso le indagini sul presidente delAurelio Deper l’accusa diin. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull’acquisto di Victornel 2020. L’iscrizione di Dea Roma è avvenuta dopo l’invio degli atti da parte dei pm partenopei. L’iscrizione di Dea Roma era stato un atto dovuto dopo l’invio degli atti da parte dei pm partenopei. Proprio su mandato dei pm di, a giugno dello scorso anno la Guardia di Finanza aveva sequestrato le carte relative all’acquisto dell’attaccante in una serie di perquisizioni., 25 anni, è stato acquistato dalnell’estate del 2020 in ...

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rischierebbe il processo a Roma per l'acquisto di Osimhen. Secondo ANSA, la procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato Aurelio De Laurentiis.