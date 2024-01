Osimhen al Napoli | De Laurentiis indagato | cosa rischia

"Quindi ora lo scudetto viene revocato". Le news sull'indagine a carico del, per l'acquisto di Victornel 2020, accendono la discussione su X. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio e rischia il processo. La ......del, Aurelio De Laurentiis , che rischia il processo per falso in bilancio . Il procedimento riguarda le presunte plusvalenze fittizie intorno all' acquisto dell'attaccante Victor, ...Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del caso di falso in bilancio che vede coinvolto De Laurentiis per l’operazione Osimhen. PAROLE – «Il caso Osimhen e il falso in ...Grassani: "Caso Osimhen e falso in bilancio Serve calma, mancano ancora degli elementi fondamentali e sotto il profilo sportivo sia club, che dirigenti erano già stati prosciolti" 19.01 13:50 - FOCUS ...