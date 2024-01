Orsini in testa | Garrone in ripresa | Gozzi e Marenghi Confindustria | il borsino aggiornato dei candidati

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dice un vecchio adagio diche gli imprenditori votano secondo coscienza, convinzione, ma soprattutto convenienza. E in effetti, nel disegnare la mappa delle preferenze che si stanno andando a delineare nella corsa alla successione di Carlo Bonomi, in molti dicono che la situazione “è mutevole e che ci potrebbero ancora essere delle sorprese”. D’altronde, come riferito da Affaritaliani.it i saggi si riuniranno il 1° febbraio dopo che verranno estratti a sorte tra una rosa di nomi forniti dagli industriali. La designazione ufficiale arriverà ad aprile, dopo un tour che coinvolgerà soprattutto i principali capoluoghi del Nord e del Centro. Segui su affaritaliani.it