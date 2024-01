Oroscopo Paolo Fox sabato 20 Gennaio 2024 | Vergine serena

Leggi su zon

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’diFox per oggi,20Ariete Non restare chiuso in casa. È un periodo di scelte in amore, per qualcuno di cambiamento. Toro Oggi e domani hai un’energia forte che devi cercare di vivere e utilizzare al meglio. Gemelli Fine settimana stancante, importante non strafare, da utilizzare per contattare persone piacevoli. Cancro Non farti scappare l’occasione di fare incontri, è una fase interessante. Devi stare sereno. Leone L’amore c’è e pure uno stato di energia più forte. Bisogna vivere tutto con spontaneità.Mattinata nebbiosa, nel pomeriggio torna uno stato di buona forma, l’amore è più tranquillo. Bilancia È facile oggi divertirsi, il consiglio che posso darti è di prendere tutto con filosofia. Nuovi ...