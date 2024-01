Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2024 | Bilancia si diverte | Pesci recupera l' amore

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L'diFox del 20segnala il transito della Luna in Gemelli nel meriggio. Dopo una lunga settimana, finalmente arriverà il momento di lasciarsi andare al divertimento per i nati della. Il segno delavrà modo di dedicarsi all'. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 20, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato (qui previsioni week-end).diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete invita ad uscire di casa. È un periodo di scelte amorose per qualcuno, e di ...