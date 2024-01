Oroscopo Paolo Fox 20 e 21 gennaio 2024 | previsioni weekend

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un'altra settimana si conclude e l'diFox del20 e 212023 ha in serbo una ventata di novità per ogni segno dello zodiaco. In queste 48 ore l'amore, la salute, il lavoro e le emozioni saranno in primo piano. Con la Luna in Gemelli c'è chi ripenserà al passato e chi dovrà evitare le polemiche. Scopriamo leastrologiche diFox del20-21Fox 20-21: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: attenzione ai rapporti consumati. Emozioni: qualcuno non ti comprende. Lavoro: dai il massimo se vuoi ottenere ciò che desideri. Salute: cura la pelle. Toro - Amore: 48 ore nervosette e ...