Oroscopo del giorno Sabato 20 Gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del20di oggi Ariete A partire da oggi, il Sole transiterà in una posizione più favorevole per voi nelle prossime quattro settimane e renderà più facile la realizzazione dei vostri sogni o la realizzazione dei vostri sforzi. Ti porterà anche la collaborazione o l’aiuto di amici e una maggiore fortuna attraverso relazioni e contatti.di oggi Toro Il Sole inizierà a transitare nella tua decima casa da oggi, governando il tuo destino e attirando fortuna e risultati nel lavoro, nell’economia e nella vita sociale in generale. È un transito ...