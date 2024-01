Orobie Film Festival | la montagna al cinema

(Di venerdì 19 gennaio 2024) IL PROGRAMMA. Dal 22 al 27 gennaio cinque serate al Gavazzeni di Seriate e tre pomeriggi in Sala Galmozzi, a Bergamo. C’è anche un premio letterario.

Lo ha detto l'assessore regionale Paolo Franco (Casa e Housing sociale) intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della 18edizione dell'Festival. Il Premio Walter Bonatti - ...Dal 22 al 27 gennaio 2024, a Bergamo e Seriate (BG) è in programma, la diciottesima edizione dell'Festival...dalle Montagne di Lombardia alle Terre Alte del Mondo", manifestazione internazionale del documentario di montagna e dela soggetto dedicato alla montagna. Queste le opere ...Inserito nel circuito «Spirit of the mountain», Orobie Film Festival è una parte essenziale di una rete di eventi dedicati alla montagna, al suo territorio e al suo ambiente. Promossi due concorsi, ...Dal 22 al 27 saranno proiettati le sedici pellicole finaliste, scelte tra le 107 partecipanti che provenivano da ventuno Paesi ...