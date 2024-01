Ordini medici | ' bene emendamenti su scudo penale | prima risposta concreta'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - "Unoper i: arrivano le prime risposte a questo tema, posto un anno fa proprio dalla Federazione per restituire serenità ai professionisti e per far fronte al fenomeno dellana difensiva". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione d