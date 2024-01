Operaio cade da un tetto e muore | comunità sotto shock

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un drammatico incidente si è verificato nello stabilimento della CNH di Jesi, in provincia di Ancona, specializzato nella produzione di trattori, dove unha perso la vita in seguito a una caduta dal. La vittima è un dipendente di una ditta esterna, che era impegnato in lavori di manutenzione sulla copertura deldello stabilimento. Secondo le prime informazioni, l’uomo è precipitato in circostanze ancora da chiarire. Soccorsi arrivati immediatamente ma è stato inutile Immediatamente dopo l’incidente, è stato allertato il 112 e sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri, insieme agli addetti alla sicurezza dello stabilimento. Nonostante il tempestivo intervento delle squadre di soccorso, compresa l’arrivo di un’eliambulanza, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita ...

Sul luogo della tragedia sono arrivati subito i soccorsi sanitari e i carabinieri, oltre agli addetti alla sicurezza dell'azienda che hanno solo potuto constatare il decesso dell'. Unè morto nello stabilimento della Cnh di Jesi, in provincia di Ancona, dove si producono trattori. Secondo le prime informazioni si tratta di un dipendente di una ditta esterna: era impegnato ... Jesi (An)- Tragedia sul lavoro questa mattina a Jesi. Un operaio stava lavorando sul tetto di uno stabilimento in via Leone XIII, quando all'improvviso è precipitato a terra. Un volo di 7 metri che no ...