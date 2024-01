OnePlus potrebbe lanciare il suo primo smartwatch Wear OS il mese prossimo

Una delle novità riguarda il sistema operativo: Jambor sostiene che ilWatch 2 eseguirà Wear OS di Google , un passaggio importante cheapportare varie migliorie in termini di ...Questi risultati suggeriscono che il dispositivooffrire prestazioni solide per un telefono di fascia media. Tra le altre specifiche rivelate, ilNord N30 SE sarà dotato di 4 GB di ...Scorrendo il dito su o giù sul gambo dell’auricolare, gli utenti possono godere di un’esperienza audio fluida e scorrevole. Vivi il futuro degli auricolari true wireless con gli straordinari OnePlus ...Un nuovo dispositivo OnePlus è stato avvistato su Geekbench rivelando così l’intenzione dell’azienda di procedere in tempi brevi con il rilascio di uno sm ...