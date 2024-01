Ondata di gelo in Toscana | codice giallo per vento e neve esteso a sabato 20

L'diattesa in Italia nelle prossime ore, con un crollo anche di 10 - 15 gradi entro domenica, preoccupa i geriatri. C'è 'il rischio di un colpo di coda del virus - avvertono - maggiore ...Sembra però che il mese possa chiudersi con una brusca inversione di tendenza, con l'arrivo di un'diproveniente dall'est. Alta pressione in arrivo Dalla giornata di domenica 21, un'area ...L'ondata di gelo attesa in Italia nelle prossime ore, con un crollo anche di 10-15 gradi entro domenica, preoccupa i geriatri. C'è 'il rischio di un colpo di coda del virus - avvertono - maggiore nell ...Potrebbe sembrare un paradosso meteo climatico, invece non lo è affatto. Chiaro, si tratta pur sempre di ipotesi evolutive ma osservando con molta attenzione i segnali atmosferici possiamo dire che sì ...