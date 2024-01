Omicidio Alessio Cini | il cognato nega | «Non l’ho ucciso io» I dubbi sull’audio intercettato in auto e sull’eredità

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Daniele Maiorino hato di aversuo, il 57enne trovato semicarbonizzato lo scorso 8 gennaio nel giardino della sua villetta nelle campagne di Agliana, in provincia di Pistoia. Interrogato dopo il fermo, Maiorino ha respinto tutte le accuse. A cominciare dal movente economico legato a una possibile eredità. Come ha spiegato l’avvocato Katia Dottore Giachino che assiste Maiorino, quel movente «è inverosimile». A proposito invece delle immagini delle telecamere, l’avvocata spiega che le immagini mostrano «che prende fuoco, ma non si vede alcuna persona che si avvicina alla vittima». L’audioinMaiorino ha anche smentito quanto emerso dalle intercettazioni delle cimici piazzate nella sua ...