Oman vs Thailandia – probabili formazioni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lapuò fare un grande passo avanti per assicurarsi un posto negli ultimi 16 anni della Coppa d’Asia quando affronta l’domenica 21 gennaio all’Abdullah bin Khalifa Stadium nel secondo incontro del girone per entrambe le squadre. Nella prima giornata di questa settimana, l’non è riuscito a mantenere il vantaggio iniziale contro l’Arabia Saudita, perdendo 2-1, mentre laha messo insieme un impressionante 2-0 contro il Kirghizistan. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer molto tempo è sembrato che l’potesse finalmente iniziare una campagna di Coppa d’Asia con una ...

domani , domenica 28 ottobre va in scena la terza e decisiva giornata al Gran Premio della Thailandia , valevole per il diciassettesimo appuntamento ... (sportface)

...l'ostacolo, l'Arabia Saudita di Roberto Mancini sarà impegnata domenica sera alle 18.30 (ora italiana) con il Kirghizistan , prima di chiudere il girone giovedì 25 gennaio contro la,......che vale la seconda posizione nella classifica del Girone F alle spalle, reduce dal successo contro il Kirghizistan per 2 a 0. Successo all'ultimo respiro. E che brivido al Var L'...Ecco tutti i risultati di oggi della prima giornata dei gironi di Coppa d’Asia 2024. Successi per Arabia e Thailandia.QATAR Parte bene, ma con il brivido, l'avventura dell'Arabia Saudita del ct jesino Roberto Mancini in Coppa d'Asia. In Qatar, a Doha, i Figli del Deserto piegano 2-1 l'Oman ...