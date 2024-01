Olimpiadi Milano-Cortina | il Cio boccia la pista di bob last minute a Cortina Repubblica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ladi bob delledel 2026 non s’ha da fare. Ladella discordia, si potrebbe chiamare. Sulla questione hanno litigato esponenti di governo, dirigenti sportivi nazionali e internazionali. Il punto definitivo forse l’ha messo il Cio che hato un’offerta presentata all’ultimo minuto per la costruzione in tempi record dellariporta del “no” secco del Cio che ha indicato ancora una volta l’utilizzo di ungià pronta all’esterno. “«La nostra posizione è inequivocabile. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto che questa sede (italiana, ndr) fosse estremamente complessa in termini di costi, eredità e tempistiche. Abbiamo ...

Il gruppo Pizzarotti, una delle imprese di costruzione più grandi in Italia, ha presentato un'offerta per costruire la pista da bob a Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si terranno nel 2026. L'ipotesi era stata accantonata dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) perché il rifacimento della vecchia pista è molto ...