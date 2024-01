Olimpiadi Invernali Under 18 | l’Italia Team dei Giovani punta alle medaglie

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Gangwon – Prendono il via i Giochi Olimpicili in Corea del Sud. A Gangwon, gli Azzurri sfidano i più forti atleti18 del pianeta. Si è svolta intanto la cerimonia d’apertura alla presenza del presidente della Repubblica della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e dei vertici del Comitato Olimpico Internazionale, insieme al presidente Thomas Bach. Ad incitare gli Azzurrini anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il segretario generale Carlo Mornati. Malagò ha detto: “è competitiva come sempre”. Riporta il video di coninews su X: “Sarà un ricordo che li accompagnerà per tutta la vita, emozioni incredibili”. Ha proseguito Malagò, riferendosi agli Azzurrini in gara. E’ stato un evento suggestivo, tra musica, cultura sud coreana e tante emozioni: “Adesso è il vostro turno – ha detto Bach ...

Sono tempi maturi per progettare al meglio quale e come sarà l’Olimpiade Invernale di Milano-Cortina del 2026 . Ci sono dubbi ancora legati sulla ... (sportface)

Manca sempre meno per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno in quel di Milano -Cortina. L’entusiasmo è palpabile con le persone che hanno potuto ... (sportface)

Sta per alzarsi il sipario sui Winter YOG 2024 , i Giochi Olimpici Giovanili Invernali , in programma a Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al ... (oasport)

... trasferte insidiose per Milan e Juve - Sinner rullo compressore, si ferma Cobolli - La Virtus torna a sorridere in Eurolega, battuto il Lyon - Villeurbanne -2026, Zaia 'Un'...A quanto pare ci è riuscito: dopo le gare andate deserte ora un'offerta per costruire la pista da bob a Cortina in tempo utile per ledel 2026 c'è. L'ha presentata il gruppo ...L’opera rientra nel Piano degli interventi correlati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, approvato con DPCM 8 settembre 2023. Alla Conferenza di servizi, presieduta dall ...La Federazione Italiana Vela ha annunciato oggi i primi nominativi degli atleti identificati per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella seduta odierna, il Consiglio Federale ha ...