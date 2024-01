Olimpiadi | il Cio stronca la pista da bob a Cortina | “No a impianti senza un futuro” Il braccio di ferro con Salvini e Zaia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il Comitato Olimpico Internazionale manifesta per l’ennesima volta una posizione contraria alla costruzione di una nuovada bob aper leinvernali 2026. Proprio nel giorno in cui il gruppo Pizzarotti ha presentato un’offerta per la realizzazione del nuovo progetto fatto preparare dal ministro Matteo, è arrivata auna lettera firmata da Kristin Kloster, presidente della commissione di coordinamento del Cio per Milano-2026. E’ la risposta a una lettera di fine anno inviata da Marina Menardi, per conto del Comitato Civico di, che sottolineava le criticità del progetto. Si profila così undia distanza tra il Cio e la coppia composta dal ministro...

E' arrivata un'offerta per la pista da bob per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

