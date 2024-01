“Oh my God | it’s on fire” | un Boeing 747 prende fuoco poco dopo la partenza da Miami

(Di venerdì 19 gennaio 2024)pochi minutiil decollo un747-8 della Atlas Air.essere partito dall’aeroporto internazionale digiovedì sera alle 22:30, ha presoin volo ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Tutto è andato a buon fine perché tutti i passeggeri sono scesi sani e salvi dall’aereo, seppur naturalmente spaventati. L’accaduto è stato filmato da alcuni testimoni a terra che alla vista dell’aereo, sconvolti dicono: “Oh my God,on!” (Oh mio dio, sta andando a) e “Holy shit” (santo cielo). Dalle immagini si vedono le fiamme che escono dall’ala sinistra dell’aereo, è probabile che ci sia stato un malfunzionamento di uno dei motori del velivolo. La ...

