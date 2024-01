Ode ad Adrian Mannarino

(Di venerdì 19 gennaio 2024) «Qual è il segreto per migliorare quando si invecchia?» gli chiedono, «La tequila» risponde, con quella voce nasale, lenta e pastosa come uno sciroppo, «Mi aiuta a non pensare». Lo ha detto al termine della inattesa vittoria in cinque set contro la nuova promessa del tennis mondiale, Ben Shelton. La terza partita consecutiva chevince in cinque set agli Australian Open, più di undici ore complessive passate sul campo da tennis, con un fisico impiegatizio, le gambe glabre per vecchiaia più che depilazione. «Ho provato a non sentirle più» ha detto, che ha suggerito di aver giocato in una specie di trance, con un’incoscienza comprensibile solo in chi ha già superato i trent’anni e non ha più molto da chiedere dalla vita sportiva. Un uomo che ha smesso di desiderare con troppo ardore ...

When the Texas Rangers retired Adrián Beltré’s No. 29 jersey the season after the third baseman played his final game, the celebration included messages from George ...When Elias Lindholm was selected to be the representative for the Calgary Flames at All-Star weekend in Toronto, it was a bit of a shock. It wasn’t a shock because Lindholm isn’t a talented player or ...