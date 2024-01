Occhio alla moneta da 2 euro | esemplari così possono valere fino a 5 000 euro

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Molto spesso non ci rendiamo conto di avere tra le nostre mani un tesoro, cheessere francobolli, vecchie schede telefoniche che le nuove generazioni non conoscono, oppure le monete, in questo caso stiamo parlando di unada 2€. Essendo piccole, a voltecascarci dalle tasche senza che ce ne accorgiamo, qualcuno penserà che ritrovarsi senza 1€ o 2€ in tasca non è una grande tragedia, ma dopo aver letto quello che vi spiegherò tra poco cambierete sicuramente idea, e starete più attenti alle vostre monete. Il sito Moneterare illustra la presenza di alcune monete da 2€ particolari, e ci dice che ne sono stati coniati diversi. Adesso andremo ad elencarne alcune. Troviamo tra esse: I duedi Malta del 2011, che sono stati coniati per festeggiare le ...