Nursing Up | 9 infermieri su 10 non soddisfatti da stipendio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Il 90% degliitaliani e degli altri professionisti dell'assistenza che lavorano nel Servizio sanitario nazionale non è soddisfatto della propria retribuzione, non si considera valorizzato e si sente abbandonato dalle istituzioni. Sono i dati raccolti dal sindacatoUp dallo scorso novembre, attraverso i propri strumenti social, con una serie di sondaggi sulle tematiche chiave che riguardano i professionisti della sanità. "I risultati dell'indagine - spiega Antonio De Palma, presidente nazionale delUp - evidenziano che i nostri professionisti sono costantemente informati, spesso studiano fino in fondo le normative che li riguardano, tra diritti e doveri. Vogliono essere sempre più protagonisti del proprio presente e del proprio futuro, amano il percorso che hanno scelto, ne ...

