Nuovo Wi-Fi 7 | super veloce | ecco le principali caratteristiche che devi conoscere

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Novità tecnologiche con il Wi-Fi 7, che promette di essere davvero all’avanguardia anche rispetto alla sesta gen degli standard wireless. L’evoluzione della tecnologia prosegue spedita con ilWi-Fi 7, che apporta novità di rilievo al già innovativo Wi-Fi 6. Ci riferiamo, in particolare, ad uno standard di connessione wireless incluso nella famiglia di protocolli Wi-Fi, oggi noto come IEEE 802.11ax. Detto standard mira a perfezionare le prestazioni delle reti Wi-Fi, garantendo agli utenti più velocità, capacità e efficienza rispetto agli standard anteriori, come ad es. il Wi-Fi 5. Wi-Fi 7, cosa cambia rispetto al precedente standard? (Informazione Oggi)Già il Wi-Fi 6 assicurava velocità più elevate, e dunque una maggiore capacità di gestire dati in contemporanea, come pure una più alta efficienza energetica e il miglioramento della copertura. Il Wi-Fi 7 va oltre: ...