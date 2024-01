Nuovo contratto scuola | le ore di lavoro dedicate ai GLO rientrano nelle 40 ore obbligatorie di attività funzionali

Nuovo contratto scuola entra in vigore. Tutte le novità , punto per punto Con la firma definitiva del CCNL 2019-2021 avvenuta giovedì 18 gennaio ... (termometropolitico)

Scatta ilscuola. Sarà in vigore da oggi e, oltre a una serie di novità normative come per fare qualche esempio l'introduzione del lavoro agile e tre giorni retribuiti di permesso anche per i ...Quanto al, "i presidenti Dan e Ryan sono stati chiarissimi sulla durata dele ... Lo ha detto iltecnico della Roma Daniele De Rossi alla prima conferenza stampa alla vigilia ...Il consiglio è di non accettare il nuovo contratto passivamente, ma di metterlo alla prova con il mercato libero. Le Placet sono convenienti Facciamo qualche calcolo. Il prezzo variabile +5 centesimi ...Firmato il rinnovo del contratto della scuola: scattano stipendi più alti da oltre 100 euro al mese per 1,2 milioni di lavoratori.