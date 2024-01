Nuovo contratto scuola entra in vigore Tutte le novità | punto per punto

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Con la firma definitiva del CCNL 2019-2021 avvenuta giovedì 18 gennaio 2024no inlecontenute nel. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione, salvo alcuni istituti contrattuali la cui decorrenza è indicata nell’articolato del. Numerose leintrodotte con ilCCNL in materia di compensi, indennità, congedi e mobilità. Tra questi spiccano: per i precari il diritto a tre giorni di permesso retribuito per i docenti il riconoscimento della formazione quale attività di servizio per il personale ATA la revisione dell’ordinamento professionale. In occasione della sottoscrizione definitiva sono state condivise tra Aran e sindacati ...

Dopo due anni di trattative è stato firmato il contratto della scuola. Tra i cambiamenti più importanti a livello economico, c'è l'aumento di 124 euro al mese per gli insegnanti e di 190 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi. L'intesa prevede un aumento a regime in media al mese di 190 euro per i direttori dei servizi amministrativi, di 124 euro per i docenti, di 96 euro per il personale ATA.