Nuove immagini del buco nero M87 al centro della galassia Messier

In basso potete dare un'occhiata a una galleria con lediffuse da Ninja Theory.Ledel primo buco nero fotografato... Ma le notizie di astrofisica non si concludono qui, anzi. C'è infatti una nuova foto di M87* , il primo buco nero a essere stato immortalato . L'...Pakistan, il distretto di Panjgur dopo gli attacchi aerei iraniani Le immagini dal distretto di Panjgur, in Pakistan, dove l'Iran ha effettuato attacchi aerei nella notte tra martedi' 16 e mercoledi' ...GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...