Nuova scoperta su Marte | trovato uno strato di ghiaccio spesso 3 | 7 chilometri sotto alla superficie

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Strati dispessi fino a 3,7. Suè stata confermata la presenza di una notevole quantità did’acqua, anche all’equatore. La presenza delè stata rilevata dsonda Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea, in uno studio guidato dSmithsonian Institution americana e pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters. Un deposito nascosto esteso per diversi, che costituisce la maggior quantità d’acqua mai trovata in questa parte del pianeta. Laè stata resa possibile anche grazie allo strumento radar Marsis a bordo della sonda, realizzato da Thales Alenia Space (joint venture tra Thales e Leonardo). Anche i sensori che hanno guidato Mars Express sono di produzione ...