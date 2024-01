Nuova legge contro gli eco-attivisti | cosa prevede

Leggi su zon

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo scorso 11 luglio era stato già approvato al Senato un decretogli eco-per introdurre sanzioni più severe per chi imbratta e deturpa beni culturali e paesaggistici. Il testo questa volta è stato approvato alla Camera. Introdurrà sanzioni amministrative più severe che vanno dai 20 ai 60 mila € per chiunque distrugga, disperda, deteriori dei beni culturali o paesaggistici. Inoltre è prevista un’ulteriore sanzione amministrativa da 10 a 40 mila € anche per chi destina dei beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro integrità o conservazione al punto da renderli del tutto in parte non fruibili. Il primo a firmare il provvedimento è stato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Questi ha ribadito che chiunque commetta questo genere di atti vandalici ne risponderà personalmente da un punto di ...