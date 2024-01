Norah Jones | l’8 marzo arriva ‘Visions’ | il nono album da solista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’8– cantante, cantautrice e pianista nove volte vincitrice del Grammy – pubblicherà, il suoin studio da. Una collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels che viene presentata oggi con il video ufficiale del singolo principale dell’, ‘Running’. Il brano è stato co-scritto dallae da Michels e vedealla voce, al pianoforte, alla chitarra e al basso, mentre Leon è alla batteria e al sassofono baritono.ha anche annunciato le date del tour nordamericano della primavera 2024 che inizierà il 6 maggio a Boston (Mgm at Fenway) e comprendono concerti a Washington Dc (The Kennedy Center, 13 maggio), ...

Ottime notizie per i fan di Norah Jones . La pluripremiata cantante, cantautrice e pianista, pubblicherà, infatti, il suo nono album in studio da ... (funweek)

Oggi esce il video ufficiale del singolo principale dell'album, 'Running' L'8 marzo- cantante, cantautrice e pianista nove volte vincitrice del Grammy - pubblicherà 'Visions', il suo nono album in studio da solista. Una collaborazione con il produttore e polistrumentista ..." Visions " è il titolo del nuovo e nono album in studio di. Il disco, una collaborazione tra la musicista statunitense e il produttore e polistrumentista Leon Michels , uscirà il prossimo 8 marzo a distanza di quasi tre anni dal progetto "I dream ...Esce il prossimo 8 marzo ‘Visions’, nono album in studio di Norah Jones che sarà in tour negli USA nel corso della primavera. La tracklist.L'8 marzo Norah Jones - cantante, cantautrice e pianista nove volte vincitrice del Grammy - pubblicherà 'Visions', il suo nono album in studio da solista. Una collaborazione con il produttore e polist ...