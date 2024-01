Non può andare a scuola | la solidarietà dei compagni che saltano la lezione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa storia di Lorenzo è quella di una marea di, quella di genitori e bambini che si stringono attorno al loro compagno. E che chiedono pari dignità: lui devecome tutti gli altri. E se non ci va lui non ci andiamo nemmeno noi. Per 180 bambini di unaprimaria di Pozzuoli, allora, niente. Lezioni saltate, ma non perchè per loro ci sia qualche tipo di problema. La questione riguarda invece il loro compagno. La vicenda è quella di Lorenzo, un bambino disabile di 6 anni di Pozzuoli. Il piccolo è affetto da Sma, una malattia neuromuscolare rara che comporta una sovrapproduzione di saliva e per questo la presenza di una figura esperta accanto a lui risulta indispensabile per un eventuale soccorso immediato. Per frequentare ha bisogno dunque ...