“Non me lo merito” Luca Onestini | la ‘mazzata’ al Grande Fratello spagnolo | “Inca…o nero”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Non me lo”. Brutte notizie per, si è appena saputo al. Il ragazzo, che ha partecipato a due edizioni delin Italia, ha deciso di mettersi alla prova nel Gran Hermano Duo. Questo reality show ha una particolarità: i concorrenti partecipano in coppia, spesso con persone con cui hanno avuto un passato comune. >> “Le mani addosso”., Varrese contro Vittorio: choc al party in piscinaha condiviso questa avventura con Ivana Icardi, anche lei ex concorrente delin Italia e conosciuta per la sua vicinanza aldi, Gianmarco ...