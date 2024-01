Niente armi a Israele A Gubbio Schlein curva a sinistra

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tralasciando il fatto che l'Italia non invia armamenti a Tel Aviv e non potrebbe farlo, così la segretaria si avvicina più a Conte che ai riformisti del suo partito. Lo sgarbo ai franceschiniani: "Giovedì non ero qui perché ero al cinema". E lancia il guanto di sfida a Meloni: "Editto bulgaro su Report"

Perché non si può rischiare che levengano utilizzate per commettere quelli che si possono ...- L'editoriale di Matteo Renzi Mi candido o non mi candido - L'editoriale di Matteo Renziche ......a Gubbio per fare il punto sui vari dossier da affrontare non sembra essere uscitodi ... 'Dobbiamo porci la questione di evitare di alimentare questi conflitti, di evitare l'invio die l'...nessuna azienda è autorizzata a vendere armi ai paesi belligeranti senza un voto parlamentare. E il voto parlamentare non c’è stato. Pertanto, prima in Israele mandavamo poco, già ora mandiamo niente.Niente armi a Israele, perché sono cattivi e le usano per «crimini di guerra».