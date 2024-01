Niang Genoa | vicino l’arrivo dell’attaccante Le ultime

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pronto un nuovo colpo per ilper quanto concerne l’attacco rossoblu:alla corte ligure. Ledi calciomercato M’Bayesi è svincolato dall’Adana Demirspor, ed è pronto a vestire la casacca delfacendo il suo ritorno in Italia tra stimoli e voglia di fare bene. Come riportato da Sky Sport, l’ex Milan è fortemente intenzionato a trasferirsi, ma tutto dipenderà dalle intenzioni della società: pronto l’ok, la fumata bianca sarà pura formalità.

Da svincolato anche M'Baye Niang può tornare in Italia, il Genoa ha scelto lui per rinforzare l'attacco e la risoluzione del contratto ottenuta dall'Adana può agevolare e non poco il ritorno in Italia. Ancora alle prese con infortuni vari, l'ex attaccante del Milan torna in Serie A per l'ultima volta della sua carriera. L'ultimo pareggio al Luigi Ferraris contro il Torino ha regalato al Genoa di Alberto Gilardino un altro prezioso punto utile per fare un altro piccolo passo in avanti verso la salvezza. Dodicesima posizione.