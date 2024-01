Ngonge Napoli | a breve l’ufficialità del nuovo attaccante azzurro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Visite mediche completate in casaper quanto concerne. Ora non resta che aspettarediventerà ungiocatore del, ed è soltanto questione di tempo prima che arrividell’ormai exdel Verona. Oggi il giocatore ha fatto le visite mediche a Villa Stuart: superate ovviamente senza problemi. Ora non resta soltanto che attendere l’annuncio del presidente ADL su quello che sarà ilrinforzo partenopeo.

Traoré e Ngonge , nuovi acquisti del Napoli, non saranno disponibili per la semi finale di supercoppa ma potranno raggiungere la squadra per ... (napolipiu)

E quella di oggi è stata la giornata per completare l'operazione legata a Cyril, superate le visite mediche l'attaccante del Verona è a tutti gli effetti un giocatore del. Che porta ...Cyrillsi appresta a diventare un giocatore del. Il belga ha svolto questo pomeriggio le visite mediche a Villa Stuart e al termine delle stesse ha scattato qualche foto con dei tifosi del ...Secondo quanto riferito da Footmercato, il Napoli e il Salisburgo avrebbero raggiunto un accordo per la cessione di Oumar Solet, centrale francese classe 2000. Raggiunta l’intesa tra club, ora la ...Dopo la vittoria sulla Fiorentina in Supercoppa, l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Come nasce la conversione da parte sua di ...