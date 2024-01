Neve e temporali in Campania | nuova allerta meteo per il weekend

Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’ allerta Meteo per temporali , neve a quote collinari, venti ... ()

Saranno proprio le regioni del Sud a vedere nella prima parte del weekend il maltempo più intenso con piogge,e anchefino a quote collinari lungo la dorsale appenninica. Da domenica ...Al pomeriggio nessuna variazione con piogge eanche intensi sulle regioni Peninsulari efino a 500 - 700 metri. In serata si rinnovano condizioni di instabilita' con precipitazioni ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per temporali, neve a quote collinari, venti forti e mare agitato valida a partire dalle 22 di oggi, venerdì 19 gennaio, alle 22 ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per temporali, neve a quote collinari, venti forti e mare agitato valida a partire dalle 22 di oggi, venerdì 19 gennaio, alle 22 ...