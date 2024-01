Netanyahu nemico della pace dice no allo stato di Palestina

... nessuna rioccupazione di Gaza", ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ai giornalisti a bordo dell'Air Force One dopo il discorso di. In un ...... non vi è accordo con il governo del premier israeliano Benjaminsugli scenari post ... così come le loro navi e i loro altri interessi nella regione, sarebbero esposti al fuoco, in un ...Mentre la guerra a Gaza ha superato i 100 giorni di combattimenti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: "Nessuno ci impedirà" di distruggere Hamas.A 100 giorni dal rapimento il 7 ottobre scorso da parte di Hamas, dalle migliaia di manifestanti a Tel Aviv del Forum delle famiglie, in piazza per 24 ore, si è alzata con forza la richiesta che ...