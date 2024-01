Nesima | sospesa attività di un chiosco bar frequentato da pregiudicati

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 La Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che ha decretato la sospensione temporanea – ex art.100 T.U.L.P.S. – dell’di unbar ubicato nel quartiere, imponendo per 7 giorni la chiusura del locale. Il provvedimento trae origine dall’esecuzione di specifici servizi di controllo degli esercizi pubblici della città, disposti dal Questore di Catania per monitorare l’esatta osservanza delle norme di settore e di quelle preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali e dei lavoratori in essi impiegati e della salute dei consumatori, nonché le frequentazioni delle, ponendo particolare attenzione sulla presenza di. Nel corso dei numerosi ...