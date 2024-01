Nell’intestino il segreto di salute e bellezza

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’invecchiamento è un processo multifattoriale dovuto all’intervento di diverse variabili come l’alimentazione e gli stimoli dovuti all’ambiente in cui viviamo che si sommano alle caratteristiche del nostro patrimonio genetico e agli eventi epigenetici che avvengono nelle cellule dei diversi organi e le loro interazione durante il corso della vita. L’INFLAMMAGING è l'infiammazione di basso grado cronica e persistente che stimola la risposta immunitaria del nostro organismo con conseguenze nel lungo corso degli organi interessati. IN genere stimoli subacuti e reiterati costringono il sistema immunitario ad una cronica attivazione anche in assenza di infezioni in corso. Si suppone sia questo il meccanismo che sostiene l’invecchiamneto degli organi e lo sviluppo di malattie molto serie cardivascolari e neurodegenerative e potenziale stimolo oncologico. Cosa causa l’inflammaging? Una ...