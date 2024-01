Nelle Fiandre | alla scoperta di Gent | dove il Medioevo sa mettersi in luce

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un viaggio appassionantedila storia ha ancora tanto da dire e da mostrare Confluenza di fiumi attraversati da ponti, su rive opposte di “Erbe” e di “Grano”. Incrocio di dogana per mercanti in sosta. Depositi per le loro merci, di pietra scolpita ad arte, che si riflettono, tremolanti, su corsi d’acqua. Alternanza, nei secoli, di troni, bandiere ed eserciti, tra le mura imponenti del castello di Gravensteen. Gand in francese, Ghent in inglese,in fiammingo. La sagoma nera del leone, messa in risalto dal fondo giallo nel vessillo regionale, rappresenta visivamente il lustro ritrovato della forte identità fiamminga. Un clima poco amichevole e un territorio difficile che, normalmente costituiscono un limite, ...