Nel 2023 sono stati 128 gli avvocati nel mondo minacciati | aggrediti | detenuti | scomparsi e uccisi

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) ROMA – . E’ quanto riporta l’Organismo Congressuale Forense, in vista della Giornata Internazionale degliin Pericolo, citando i dati pubblicati da OIAD (Osservatorio Internazionale sugliin Pericolo. Si tratta di una stima certamente incompleta, come precisa lo stesso OIAD, posto che in alcuni Paesi l’uscita di notizie è resa realmente difficoltosa dalla censura governativa e dalle limitazioni all’accesso a internet e al world wide web e, più in generale, alle comunicazioni con l’esterno. “Si tratta, perlopiù, di colleghi che svolgono la propria attività in Paesi governati da regimi totalitari, come la Turchia, l’Iran o l’Afghanistan, l’Egitto o oligarchici come la Russia e la Cina, o ad altissimo tasso di criminalità e di corruzione delle Istituzioni, come il Messico, la Colombia e le Filippine”, spiega l’Organismo Congressuale ...