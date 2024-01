NEC vs FC Twente – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La 18a giornata della stagione 2023-24 di Eredivisie vede affrontarsi NEC e FCallo Stadion de Goffert sabato 20 gennaio pomeriggio. I padroni di casa hanno ottenuto la loro sesta vittoria in sette partite l’ultima volta, mentre gli ospiti hanno visto terminare la loro imbattibilità di sei partite in tutte le competizioni. Il calcio di inizio di NEC vs FCè previsto alle 16:30 Anteprima della partita NEC vs FCa che punto sono le due squadre NEC Il NEC si è assicurato il passaggio ai quarti di finale della KNVB-Beker grazie alla vittoria per 2-1 sul Go Ahead Eagles quando le squadre si sono affrontate giovedì a Nijmegen. Gli uomini di Rogier Meijer sono passati in vantaggio a 10 minuti dall’intervallo con Koki Ogawa, poi Sai Van Wermeskerken ha siglato il gol a 18 minuti dal termine, rendendo ...