NBA | stracciato il record di LeBron James | che mazzata

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Idella NBA sono un qualcosa di spettacolare e in particolare uno di questi riguarda, che riceve una spiacevole notizia I Los Angeles Lakers stanno vivendo una stagione in chiaroscuro con 21 vittorie e 21 sconfitte in stagione e soltanto 4 partite vinte nelle ultime 10. Numeri che andranno necessariamente migliorati, conche dovrà caricarsi di nuovo la squadra sulle spalle per evitare delusioni cocenti. Peròdovrà far fronte anche a quella nuova generazione di giocatori che vogliono il suo trono. Tutti vogliono essere il re, a maggior ragione se questo significa spodestare uno dei migliori giocatori di sempre della NBA. Tra questi rientra Luka Doncic, uno dei cestisti europei più forti di sempre. Classe ’99, da quando aveva 19 anni veste la ...