NBA | risultati della notte 19 gennaio | Minnesota continua a vincere | Utah cade con OKC

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sono cinque le partiteNBA. Si ferma la striscia di sei successi consecutivi degliJazz di Simone Fontecchio, che cadono in casa contro i lanciatissimi Oklahoma City Thunder. Finisce 134-129 per OKC, guidata dai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander e dai 27 di Jalen Williams. Perci sono 31 punti di Collin Sexton e la doppia doppia di Lauri Markkanen con 26 punti e 10 rimbalzi. Una buona gara per Fontecchio, che mette a referto 12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 28 minuti di impiego. OKC, però, che insegue sempre in classifica ad Ovest iTimberwolves. Quarto successo consecutivo per i T’Wolves, che superano i Memphis Grizzlies con il punteggio di 118-103. Un match che si è deciso nell’ultimo quarto, conche piazza il parziale decisivo di 37-17. ...